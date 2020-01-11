Опубликовано видео с реакцией Хабиба на победу МакГрегора над Альдо

Четыре года назад Хабиб Нурмагомедов лично присутствовал на поединке между Конором МакГрегром и Жозе Альдо, и был не менее прочих удивлен исходом данного матча.