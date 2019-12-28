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Трансляция – Eurosport 2 (финал).ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииАрсенал— : —ЧелсиНачало в 09:00Чемпионат АнглииЛиверпуль— : —ВулверхэмптонНачало в 11:30Чемпионат АнглииМанчестер Сити— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 13:00Чемпионат ТурцииСивасспор0 : 0ГезтепеИдёт 2-й таймЧемпионат ТурцииАланьяспор— : —КоньяспорНачало в 08:30Еще 2Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —БлэкбернНачало в 10:00Чемпионшип АнглииКуинз Парк Рейнджерс— : —Халл СитиНачало в 10:00Еще 9Первая лига АнглииГиллингем— : —РочдейлНачало в 08:00Еще 10Весь футболрекламаОлег Тактаров отреагировал на победу Федора ЕмельяненкоВетеран смешанных единоборств, Олег Тактаров, прокомментировал победу Федора Емельяненко над Рампейджем Джексоном, сделав это в своем фирменном провокационном стиле.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. 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Место португальца на посту главного тренера займет Роберт Морено. Контракт заключен до июня 2022 года.рекламаКосторная, Щербакова, Трусова и тренеры. Ради этого фото Тутберидзе прервала пресс-конференциюЭтери Тутберидзе опубликовала фотографию со своими воспитанницами Анной Щербаковой, Аленой Косторной и Александрой Трусовой, которые заняли первое, второе и третье места на чемпионате России.