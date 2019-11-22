Черчесов не имеет претензий к игре Дзюбы в матче с командой Сан-Марино

СЕРРАВАЛЛЕ /Сан-Марино/, 20 ноября. / ТАСС/. Капитан сборной России по футболу нападающий Артем Дзюба выполнил свою задачу в матче с командой Сан-Марино, к нему не может быть претензий.