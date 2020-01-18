НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемПодольски покинул «Виссел Кобе»Спортсмены России завоевали 5 медалей в 10-й день юношеской ОлимпиадыЛыжные гонки, Кубок мира, Нове Место, гонка преследования, мужчины, прямая текстовая онлайн трансляцияБритания не хочет отдавать WADA пробы Фараха в рамках расследования дела Салазара«Ювентус» одержал пятую победу подряд, обыграв «Парму». Роналду оформил дубльПодольски покинул «Виссел Кобе»Нападающий «Виссел Кобе» Лукаш Подольски покинул команду, сообщается на официальном сайте японского клуба.рекламаКрупнейший выигрыш и проигрыш назвали букмекеры за бой Макгрегора с СерронеБукмекеры назвали самый крупный выигрыш и проигрыш по ставкам на исход боя Макгрегора с Серроне. Сражение закончилось через 40 секунд после начала победой ирландца — он отправил противника в нокаут.Овечкин вышел на второе место в гонке снайперов НХЛ«Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Айлендерс»: 6:4. Героем встречи стал россиянин Александр Овечкин, форвард второй раз подряд забил три шайбы.Месси стал первым игроком в истории чемпионата Испании, который забивает на протяжении 16 лет подряд«Барселона» обыграла «Гранаду» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч во встрече забил Лионель Месси.«Ливерпуль» в десяти шагах от титулаСоперники «Ливерпуля» сделали все от них зависящее, чтобы «красные» стали чемпионами досрочно.Мельбурн. Анна Калинская не смогла преодолеть барьер первого круга108-я ракетка мира, россиянка Анна Калинская, проиграла китаянке Чжен Сайсай, занимающей 41-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 2/6 на старте Australian Open.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиСальвадор0 : 1ИсландияЗавершёнЧемпионат АнглииБернли2 : 1ЛестерЗавершёнЧемпионат АнглииЛиверпуль2 : 0Манчестер ЮнайтедЗавершёнЧемпионат ИспанииМальорка4 : 1ВаленсияЗавершёнЧемпионат ИспанииБетис3 : 0Реал СосьедадЗавершёнЧемпионат ИспанииВильярреал1 : 2ЭспаньолЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииГерта0 : 4БаварияЗавершёнЧемпионат ГерманииПадерборн1 : 4БайерЗавершёнВесь футболреклама«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус». Прогноз: Панарин отведёт душу в матче с бывшим клубомТорторелла прекрасно знает Артемия, но шустрый россиянин что-нибудь придумает. 20 января в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» в Нью-Йорке встретится с «Коламбус Блю Джекетс».НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Бобров против Тарасова. В Матче звезд КХЛ определились финалистыВ Континентальной хоккейной лиге в эти выходные перерыв в регулярном чемпионате, связанный с проведением в Москве Всезвездного уикенда.реклама