Крупнейший выигрыш и проигрыш назвали букмекеры за бой Макгрегора с Серроне

Букмекеры назвали самый крупный выигрыш и проигрыш по ставкам на исход боя Макгрегора с Серроне. Сражение закончилось через 40 секунд после начала победой ирландца — он отправил противника в нокаут.