Сергей Семак: «То, что Кокорин вышел играть капитаном — это доверие тренера и команды»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над катарским «Аль-Увайнахом» (10:0), а также ситуацию вокруг форварда Александра Кокорина.