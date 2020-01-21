«Челси» подпишет Чалова, если не сможет арендовать Кавани

"Челси" заинтересован в подписании нападающего в зимнее трансферное окно.Лондонцы сделали запрос на аренду форварда "Пари Сен-Жермен" Эдинсона Кавани и готовы заплатить 5 млн евро.Если этот трансфер сорвется, то в качестве альтернативы "синие" могут подписать нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.Ранее главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мнением о Кавани.