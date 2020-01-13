СМИ: Защитник «Локомотива» согласился перейти в «Кельн»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес близок к переходу в «Кёльн». Сообщается, что немецкий футболист дал свое согласие на трансфер и хочет вернуться в бундеслигу. Сделка может быть закрыта до среды.