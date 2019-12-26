Молодёжная сборная России определилась с сочетаниями звеньев перед матчем ЧМ с Канадой

Стали известны сочетания звеньев перед матчем молодёжного чемпионата мира по хоккею против Канады. Никаких изменений по сравнению с подготовительной тренировкой нет.