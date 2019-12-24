НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемЗозуля объяснил фотографию со счётом 14:88Отчет WADA: лидерами по антидопинговым нарушениям стали итальянцы, французы и американцыИсинбаева и Хрычиков не поддержали апелляцию РУСАДА против WADAЦСКА нанес первое с октября поражение лидеру Евролиги «Эфесу»Рэтклифф не купил «Челси» из-за проблем вокруг стадионаЗозуля объяснил фотографию со счётом 14:88Нападающий «Альбасете» Роман Зозуля объяснил фотографию на фоне баскетбольного табло со счётом 14:88.рекламаГуберниев: Сёмин — тренер года в России? Голосовали точно серебряные олениКомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев резко раскритиковал спортивных журналистов, отдавших звание «Тренер года-2019» Юрию Сёмину. ⠀ «Юрий Сёмин — тренер года в России?Киевское «Динамо» сделало заявление по поводу ситуации с Бесединым и допингомКиевский футбольный клуб «Динамо» опубликовал заявление по поводу информации об отстранении нападающего команды Артёма Беседина из-за проваленного допинг-теста.Экхофф показала лучший ход в спринте в Анси, Миронова проиграла 46 секундНорвежская биатлонистка Тирил Экхофф показала самую высокую скорость прохождения дистанции в спринте на 3-м этапе Кубка мира в Анси.Бывший игрок «Арсенала» возглавил клубИспанский специалист Микель Артета возглавил лондонский «Арсенал». Об этом сообщается на сайте клуба. 37-летний тренер подписал контракт на 3,5 года, финансовые условия сделки не разглашаются.Слуцкий обозначил задачу «Рубина» на сезонГлавный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отметил, что в нынешнем сезоне перед командой стоит задача удержаться в РПЛ.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииЭйбар3 : 0ГранадаЗавершёнЧемпионат ГерманииХоффенхайм2 : 1Боруссия (Дортмунд)ЗавершёнЧемпионат ИталииФиорентина1 : 4РомаЗавершёнЧемпионат ТурцииАнтальяспор2 : 2АнкарагюджюЗавершёнВесь футболрекламаТраньков назвал подонком бывшего агента ТуктамышевойДвукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал, приходилось ли ему сталкиваться с подставами со стороны агентов, как это было у российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой и бывшего агента Валерия Харитонова.НХЛ. Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир Оттава — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир Даллас — Калгари Яндекс.Эфир Детройт — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир Торонто — Детройт Яндекс.Эфир Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир Каролина — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир Мчуну: Лебедев является одним из лучших боксеров в первом тяжелом весеБоксер из ЮАР Табисо Мчуну поделился мнением о своем сопернике россиянине Денисе Лебедеве. Их поединок состоится 21 декабря в Красноярске 21 декабря.реклама