Траньков назвал подонком бывшего агента Туктамышевой

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал, приходилось ли ему сталкиваться с подставами со стороны агентов, как это было у российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой и бывшего агента Валерия Харитонова.