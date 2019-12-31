Крамер — об инциденте с Большуновым: когда что-то случается, шведы сразу ноют

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер признался, что до сих пор раздражён ситуацией вокруг шведа Карл-Йохана Вестберга, обвинившего россиянина Александра Большунова в поломке палки на последнем повороте четвертьфинала спринтерской гонки на «Тур де Ски».