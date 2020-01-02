Большунов посоветовал Клебо сняться с «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов считает, что без веры в себя Йоханнесу Клебо не стоит продолжать участие в многодневке «Тур де Ски». «Тяжело сказать что-то конкретное о словах Клебо.