Фигуристы Тарасова и Морозов превзошли мировой на чемпионате России-2020

На чемпионате России судят по-особенному! Первый день стартовавшего в Красноярске чемпионата России по фигурному катанию завершился выдающимся прокатом в короткой программе спортивных пар в исполнении Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.