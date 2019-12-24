Федор Емельяненко: Для меня сегодня брат мертв, молюсь, чтобы он нашел себя

Российский боец ММА Федор Емельяненко рассказал о сложных отношениях со своим братом Александром. Федор признал, что не планирует налаживать контакт с братом, пока тот не изменит отношения к жизни.