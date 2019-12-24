Федор Емельяненко: мое время уже подходит к концу

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко поделился ожиданиями перед поединком с американцем Куинтоном Джексоном в рамках турнира Bellator 237, который пройдет 29 декабря в японской Сайтаме.