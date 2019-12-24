Навка о Загитовой: «Это лучик света, который озарил зал. Алина все схватывает на лету, поражена ее талантом»

Бывшая российская фигуристка Татьяна Навка рассказала о подготовке Алины Загитовой к выступлениям в ее ледовом шоу «Спящая красавица». «У нее все получается: и образ, и техника.