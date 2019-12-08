НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Сочи» назначил Федотова главным тренеромПлющенко упал на своем шоу в Румынии и устроил фонтан на льдуКак «Ростов» громил «Спартак» - видео«Это скотский запрет». Уткин призвал снять ограничение с заводящего «Спартака» на посещение футболаСборная России выиграла медальный зачёт ЧЕ по плаванию на короткой воде«Сочи» назначил Федотова главным тренеромБывший наставник «Оренбурга» Владимир Федотов стал главным тренером «Сочи». Об этом сообщил генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко. «Федотов представлен команде в качестве главного тренера.реклама«Ростов» разгромил «Спартак» на выездном матче 19-го тура РПЛ в Москве"Ростов" разгромил московский "Спартак" в гостевом матче 19-го тура чемпионата России со счетом 1:4. По словам тренера "Спартака" Доменико Тедеско, игра выдалась "сумасшедшей".Фанаты «Спартака» рассказали Лайфу, чего они не простили ДзюбеПеред матчем "Спартак" — "Ростов" корреспонденты Лайфа решили спросить у самих болельщиков, что они думают об Артёме Дзюбе и сложившейся ситуации в российском футболе.Загитова пропустит показательные выступления в Турине из-за травмыРоссийская фигуристка Алина Загитова не выйдет на лед на показательных выступлениях в финале Гран-при в итальянском Турине из-за травмы, передает телеканал «МИР 24».Россия наладила командную работу: Устюгов и Мельниченко тактически порвали норвежцев в эстафетеКто еще скажет, что у русских нет командной тактики?Поединок Поветкина и Хантера завершился ничьейБой россиянина Александра Поветкина против американца Майкла Хантера в Саудовской Аравии завершился ничьей. Встреча состоялась в Эд-Диръия на арене Diriyah Arena.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииКрылья Советов2 : 3УралЗавершёнЧемпионат РоссииСочи1 : 1РубинЗавершёнЧемпионат РоссииСпартак1 : 4РостовЗавершёнЧемпионат АнглииАстон Вилла1 : 4ЛестерЗавершёнЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед2 : 1СаутгемптонЗавершёнЕще 2Чемпионат ИспанииОсасуна1 : 1СевильяИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииЭйбар0 : 1ХетафеЗавершёнЕще 3Чемпионат ГерманииУнион (Берлин)2 : 0КельнЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаПахноцкая: РУСАДА изучает возможность права не согласиться с вердиктом исполкома WADAЗаместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что организация не согласится с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в случае отстранения России от международных соревнований.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Бубнов: «А нужно ли было «Спартаку» убирать Кононова?»Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги заключительного матча 19-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов» (1:4).рекламаАлистар Оверим: Моя губа пока выглядит не очень сексуально. Фото. 18+Боец UFC Алистар Оверим рассказал о своем состоянии после поединка с Жаирзиньо Розенструйком на турнире UFC on ESPN 7. Бой завршился победой Розенструйка нокаутом за несколько секунд до конца пятого и заключительного раунда.