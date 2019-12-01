Колесников и Темникова завоевали золото ЧЕ по плаванию на короткой воде

Россиянин Климент Колесников одержал победу на дистанции 100 м комплексным плаванием в пятый день чемпионата Европы в 25-метровом бассейне, который проходит в Глазго (Великобритания).