Нападающий «Ростова» претендует на звание лучшего футболиста Азии

Партнёр Головина по «Монако» получил красную карточку, не выходя на поле

Даниэль Субашич, вратарь «Монако» и партнёр российского полузащитника Александра Головина, курьёзным образом получил красную карточку в матче 19-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем», который прошёл на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей и завершился со счётом 5:1. В концовке встречи, на 78-й минуте, хорватский футболист, находившийся на скамейке запасных, посчитал, что главный арбитр встречи ошибочно не назначил пенальти в пользу его команды.