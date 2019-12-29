Вице-президент «Монако»: мы твердо верим в Роберта Морено

Руководство "Монако" твердо верит в нового главного тренера команды Роберта Морено и в то, что он способен привести монегасков к успеху, заявил вице-президент и гендиректор клуба Олег Петров.