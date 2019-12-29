Экс-агент Дзюбы: «Это непростой клиент. Многое решает отец»

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о причинах прекращения сотрудничества с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. — Я был агентом Дзюбы 4-5 лет. Почему расстались?