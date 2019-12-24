ESPN включил Хабиба в тройку лучших бойцов ММА десятилетия

ESPN опубликовал тройку лучших бойцов смешанного стиля в период с 2010 по 2019 год. Лучшими за этот период были названы россиянин Хабиб Нурмагомедов, а также американцы Джон Джонс и Деметриус Джонсон.