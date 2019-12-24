НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемМанджукич перешел в «Аль-Духаиль»Кадыров заявил, что не сомневается в победе над Александром ЕмельяненкоГол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Вегас»70-летний боксёр отправил в нокаут более молодого соперникаЦСКА покупает самого забивного белоруса: он ссорился в клубе и сборной, а его агент критиковал тренера в фэйсбукеМанджукич перешел в «Аль-Духаиль»Хорватский нападающий Марио Манджукич стали игроком катарского клуба «Аль-Духаиль», сообщает официальный Twitter команды. Ранее он выступал за «Ювентус». Детали сделки не разглашаются.рекламаАгент Смолова: Вариант с «МЮ» был одним из самых реальных вариантовГерман Ткаченко, агент форварда московского «Локомотива» Фёдора Смолова, рассказал о трех лучших клубах, от которых Федор получал предложения.Биатлон. Малышко и Гараничева могут вывести из сборнойПосле окончания первой части сезона Кубка мира по биатлону в составе национальной сборной России грядут изменения: неудачники первых трех этапов Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев могут быть исключены из состава команды на январские этапы всепланетного турнира.ХК ЦСКА обыграл «Магнитку», одержав в КХЛ шестую победу крядуХоккейный клуб ЦСКА переиграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Дубль на счету нападающего Михаила Григоренко.РУСАДА должно уведомить WADA о несогласии с решением к 27 декабряОбщее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), официальное уведомление должно быть направлено в WADA к 27 декабря, сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.«Не согласен, что „Зенит“ сильнее нас». Хавбек «Локомотива» — о борьбе за чемпионство в РПЛПолузащитник «Локомотива» Жоау Мариу оценил шансы своей команды на победу в текущем сезоне чемпионата России. — У «Локомотива» не осталось шансов на чемпионство? Пока рано говорить об этом.ФутболХоккейБаскетболВчераЧемпионат ТурцииКоньяспор0 : 1ТрабзонспорЗавершёнЧемпионат ТурцииДенизлиспор1 : 5АланьяспорЗавершёнЧемпионшип АнглииБлэкберн0 : 0УиганЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаГиресунспор1 : 1АлтынордуЗавершёнВесь футболрекламаКосторная, возможно, не выступит на чемпионате России по фигурному катаниюЖурналист Василий Конов заявил, что российская фигуристка Алёна Косторная может пропустить чемпионат России. По его словам, окончательное решение ещё не принято.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир Двое судей дисквалифицировны за работу на бое Кудряшов - ПейсарСудьи Ираклий Малазония и Семен Стахеев дисквалифицированы за неудовлетворительную работу при вынесении решения в поединке между россиянином Дмитрием Кудряшовым и чехом Вацлавом Пейсаром, говорится в заявлении Федерации бокса России.реклама