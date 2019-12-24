«Не согласен, что „Зенит“ сильнее нас». Хавбек «Локомотива» — о борьбе за чемпионство в РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу оценил шансы своей команды на победу в текущем сезоне чемпионата России. — У «Локомотива» не осталось шансов на чемпионство? Пока рано говорить об этом.