НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемМанджукич перешел в «Аль-Духаиль»Нурмагомедов — в тройке лучших бойцов десятилетия по версии ESPNРассмотрение апелляции РУСАДА в CAS может затянутьсяТуменов — о возможном бое Кадырова и Емельяненко: «Они так прикалываются, но почему бы и нет?»Криштиану Роналду сменил имиджМанджукич перешел в «Аль-Духаиль»Хорватский нападающий Марио Манджукич стали игроком катарского клуба «Аль-Духаиль», сообщает официальный Twitter команды. Ранее он выступал за «Ювентус». Детали сделки не разглашаются.рекламаНаш биатлон продолжает трясти: Малышко выгнали (хотя Латыпов хуже), Польховского вернули – но не тренеромПравление Союза биатлонистов России (СБР) закончило 2019 год важными решениями: • Дмитрия Малышко – главного ветерана – убрали из состава; его сезон пока продолжится на Кубке России • в штате новый человек – Валерия Польховского назначили вице-президентом по организации деятельности сборных.Овечкин подарил Трампу на рождественском ужине свой игровой свитерФорвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин посетил рождественский ужин президента США Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.Соперник Емельяненко набрал 11 килограммов мыщц перед боем с ФедоромТренер Сэм Калавитта, работающий с Куинтоном Джексоном, рассказал о подготовке бойца к поединку против Федора Емельяненко.Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольную программу на ЧРДвукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.«Амур» продлил победную серию до трех игр, обыграв «Торпедо»«Амур» на своем льду обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.ФутболХоккейБаскетболЗавтраЧемпионат АнглииТоттенхэм— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 07:30Чемпионат АнглииКристал Пэлас— : —Вест ХэмНачало в 10:00Чемпионат АнглииЭвертон— : —БернлиНачало в 10:00Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —УотфордНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииЛутон Таун— : —ФулхэмНачало в 10:00Чемпионшип АнглииХалл Сити— : —Ноттингем ФорестНачало в 10:00Еще 10Первая лига АнглииБристоль Роверс— : —УимблдонНачало в 10:00Первая лига АнглииПортсмут— : —Уиком УондерерсНачало в 10:00Еще 9Весь футболрекламаПравительство увеличило премии за медали на международных соревнованияхПравительство России увеличило размеры премий, выплачиваемых победителям и призерам международных и национальных спортивных соревнований.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир