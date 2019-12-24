Наш биатлон продолжает трясти: Малышко выгнали (хотя Латыпов хуже), Польховского вернули – но не тренером

Правление Союза биатлонистов России (СБР) закончило 2019 год важными решениями: • Дмитрия Малышко – главного ветерана – убрали из состава; его сезон пока продолжится на Кубке России • в штате новый человек – Валерия Польховского назначили вице-президентом по организации деятельности сборных.