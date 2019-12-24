Смолов – о предложении из Китая на 9 млн евро в год: отказался, но не жалею

Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов рассказал о несостоявшемся переходе в один из китайских клубов. В Китае он мог бы зарабатывать от 7,5 до 9 миллионов евро в год.