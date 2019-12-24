НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемМанджукич перешел в «Аль-Духаиль»«Такого не было никогда». Российский боец прокомментировал возможность боя Емельяненко — КадыровИсточник: Алена Косторная отправилась в Красноярск для участия в чемпионате России по фигурному катаниюНичушкин сделал голевую передачу, прервав 3-матчевую серию без очков«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в овертайме в вынесенном матче КХЛ в ДавосеМанджукич перешел в «Аль-Духаиль»Хорватский нападающий Марио Манджукич стали игроком катарского клуба «Аль-Духаиль», сообщает официальный Twitter команды. Ранее он выступал за «Ювентус». Детали сделки не разглашаются.рекламаБиатлон. Малышко и Гараничева могут вывести из сборнойПосле окончания первой части сезона Кубка мира по биатлону в составе национальной сборной России грядут изменения: неудачники первых трех этапов Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев могут быть исключены из состава команды на январские этапы всепланетного турнира.РУСАДА должно уведомить WADA о несогласии с решением к 27 декабряОбщее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), официальное уведомление должно быть направлено в WADA к 27 декабря, сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.«Спартак» или «Зенит»? Смолов рассказал, в пользу какого клуба сделал бы выборНападающий «Локомотива» Федор Смолов перед тем, как перейти к красно-зеленым мог стать игроком «Зенита» или «Спартака».Появилось видео потасовки с участием Овечкина в матче с «Бостоном» в НХЛ«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Бостон Брюинз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая в штате Массачусетс, завершилась победой хозяев со счетом 7:3.Артем Дзюба признан лучшим футболистом России 2019 годаНападающий "Зенита " и капитан сборной России Артем Дзюба стал лучшим футболистом России в 2019 году по версии Российского футбольного союза и газеты "Спорт Экспресс ". Об этом сообщается на сайте РФС.ФутболХоккейБаскетболВчераЧемпионат ТурцииКоньяспор0 : 1ТрабзонспорЗавершёнЧемпионат ТурцииДенизлиспор1 : 5АланьяспорЗавершёнЧемпионшип АнглииБлэкберн0 : 0УиганЗавершёнЧемпионат Турции. 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Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир Судей боя Кудряшов - Пейсар дисквалифицировали на 1,5 годаДвоих боковых судей поединка между российским боксером Дмитрием Кудряшовым и чехом Вацлавом Пейсаром на 1,5 года отстранили от работы. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации бокса России.рекламаРПЛ опубликовала даты матчей с 20 по 23 тур. Слуцкий дебютирует в «Рубине» 1-го мартаРоссийская премьер-лига опубликовала даты матчей весенней части сезона с 20-го по 23-й тур. Первый официальный матч под руководством Леонида Слуцкого «Рубин» проведет 1-го марта против «Тамбова».Глава РФС объяснил ужесточение наказания за критику судейПрезидент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о новых правилах, связанных с критикой судей. «Я разберусь, почему программа исполкома не была заранее опубликована. Я уже разобрался.