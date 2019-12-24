Друг Овечкина не может договориться с «Вашингтоном». В клубе боятся, что Бэкстрем быстро постареет

Как же скоротечно время в Национальной хоккейной лиге! Еще в пятницу Александр Овечкин и Никлас Бэкстрем праздновали на льду уникальное событие — 900-й совместный матч в составе «Вашингтона».