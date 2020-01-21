Женская сборная России по водному поло обыграла команду Италии и вышла в полуфинал ЧЕ

В четвертьфинале чемпионата Европы по водному поло сборная России одержала победу над командой Италии. Встреча завершилась со счётом 13:7 в пользу россиянок.