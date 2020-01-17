Харри Магуайр - новый капитан «Манчестер Юнайтед» после ухода Янга

Эшли Янг стали капитаном команды после ухода Антонио Валенсии. Теперь, когда он сам за 1,5 миллиона евро перешел в миланский «Интер», почетная обязанность перешла к Харри Магуайру.