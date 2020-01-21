«Рубин» одержал победу в первом матче под руководством Леонида Слуцкого

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Соперником «Рубина» в первом контрольном матче на сборе в Турции стала польская «Лехия» — действующий обладатель Кубка и Суперкубка Польши (занимает сейчас 7-е место в национальном чемпионате).