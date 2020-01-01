НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Челси» обыграет «Арсенал» в 24-м туре АПЛ 21 январяНейрохирург рассказал о состоянии здоровья ШумахераГрузинский полузащитник Джано уходит из СпартакаЛегенду бега Мо Фара спасают от бана за допинг? Его тренер дисквалифицирован, но старые пробы не отдают для перепроверкиОвечкин признан лучших игроком недели«Челси» обыграет «Арсенал» в 24-м туре АПЛ 21 январяПоединок 24-го тура АПЛ «Челси» - «Арсенал» пройдет сегодня 21-го января на арене «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.рекламаЧем известен Олег МатыцинСпортивный функционер, президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин назначен министром спорта России. Подробности его биографии — в материале “Ъ”.Александр Кокорин перешел в «Сочи» на правах арендыНападающий «Зенита» Александр Кокорин отправится в аренду в «Сочи» до конца сезона. Информацию, ранее появившуюся в СМИ, подтвердил официальный твиттер сочинского клуба.9 шайб в одни ворота: российские хоккеисты разгромили датчан на юношеской олимпиадеПо результатам встречи юниорская сборная вышла в полуфинал турнира с первого места в группе.Дубль Толчинского принес ЦСКА четвертую победу над СКА в сезонеМосковский ЦСКА на своем льду добился победы над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.Разжечь Косторную: триумфатор финала Гран-при рвется к золоту ЕвроСтартующий 22 января чемпионат Европы по фигурному катанию вновь, как и все последние годы, пройдет под знаком России.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЧелси1 : 1АрсеналИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед0 : 1Манчестер СитиЗавершёнЧемпионат АнглииБорнмут3 : 1Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЕще 3Кубок Испании1/16 ФиналаСевилья2 : 1ЛевантеИдёт 2-й таймКубок Испании1/16 ФиналаРекреативо2 : 3ОсасунаЗавершёнЕще 1Кубок ИталииЧетвертьфиналНаполи1 : 0ЛациоИдёт 2-й таймКубок Турции1/8 ФиналаКыркларелиспор0 : 0ИстанбулЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаФенербахче2 : 0КайсериспорЗавершёнВесь футболреклама«Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком после автомобильной аварии с его участием«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Степаном Захарчуком, информирует официальный сайт клуба.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир