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Глава РПЛ пообещал реформы в российском чемпионате

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин заявил, что в регламенте чемпионата могут произойти изменения. Об этом пишет издание «Чемпионат.com». Прядкин сообщил, что на данный момент руководство футбольной лиги не рассматривает вариант с изменением системы турнира.
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Ковальчук стал неограниченно свободным агентом

Российский хоккеист Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом, сообщает "Спорт-Экспресс". Об этом в своем Twitter проинформировал журналист Пьер Лебрен. Ковальчук играл в "Лос-Анджелес Кингз", однако был выставлен на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.

Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах

Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.

СКА одержал 12-ю победу подряд в КХЛ, обыграв в овертайме «Северсталь»

СКА одержал 12-ю победу подряд в КХЛ, в предыдущий раз команда проигрывала 2 ноября, на своем льду уступив ярославскому "Локомотиву" (1:2). В последний раз "Северсталь" обыгрывала СКА 11 января 2012 года (4:0), победная серия СКА в матчах с клубом из Череповца составляет 26 встреч.
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НХЛ. Записи матчей

Нью-Джерси – Анахайм
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Сан-Хосе — Аризона
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Вегас — Миннесота
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Ванкувер — Монреаль
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Калгари — Питтсбург
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Виннипег — Каролина
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Детройт — Коламбус
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Торонто — Баффало
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Тампа-Бэй — Оттава
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Филадельфия — Анахайм
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Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл
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Бостон — Лос-Анджелес
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02:26:15
Даллас — Эдмонтон
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02:35:00
Сент-Луис — Колорадо
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02:46:00
Коламбус — Вашингтон
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02:42:25
Флорида — Оттава
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02:48:30
Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл
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02:46:50
Вегас — Ванкувер
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02:37:00
Чикаго — Миннесота
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02:32:15
Детройт — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:43:05
Виннипег — Филадельфия
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02:39:47
Сан-Хосе — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:32:52
Сент-Луис — Чикаго
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02:45:15
Аризона — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:43:45
Монреаль — Детройт
Яндекс.Эфир
02:34:31
Миннесота — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:53:56
Эдмонтон — Торонто
Яндекс.Эфир
02:59:44
Питтсбург — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:47:34
Флорида — Бостон
Яндекс.Эфир
02:39:32
Тампа-Бэй — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:38:47
Нэшвилл — Даллас
Яндекс.Эфир
Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:48:54
Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
04:00:00
Калгари — Каролина
Яндекс.Эфир
02:47:51
Оттава — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:38:31
Нью-Йорк Айлендерс — Баффало
Яндекс.Эфир
02:37:11
Колорадо — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:50:11
Даллас — Вегас
Яндекс.Эфир
02:31:22
Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:44:49
Ванкувер — Каролина
Яндекс.Эфир
02:35:29
Анахайм — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:30:32
Калгари — Торонто
Яндекс.Эфир
02:30:38
Аризона — Чикаго
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02:41:17
Миннесота — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:26:18
Сент-Луис — Вегас
Яндекс.Эфир
02:40:32
Детройт — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:34:11
Питтсбург — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:43:04
Тампа-Бэй — Бостон
Яндекс.Эфир
02:40:50
Баффало — Нэшвилл
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02:41:11
Флорида — Нью-Йорк Айлендерс
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02:44:15
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Участники Лиги Европы узнали соперников по первому раунду плей-офф

Матчи 1/16 финала весенней стадии второго по значимости евротурнира пройдут в следующие сроки: первые встречи будут сыграны 18-19 и 25-26 февраля, ответные – 10-11 и 17-18 марта 2020 года. Российские ЦСКА и "Краснодар" в плей-офф Лиги Европы в этом сезоне не прошли.
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