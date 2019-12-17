Глава РПЛ пообещал реформы в российском чемпионате

Участники Лиги Европы узнали соперников по первому раунду плей-офф

Матчи 1/16 финала весенней стадии второго по значимости евротурнира пройдут в следующие сроки: первые встречи будут сыграны 18-19 и 25-26 февраля, ответные – 10-11 и 17-18 марта 2020 года. Российские ЦСКА и "Краснодар" в плей-офф Лиги Европы в этом сезоне не прошли.