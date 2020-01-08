Черышев может продолжить карьеру в Китае

Как сообщает журналист Хулио Суарес, футболист «Валенсии» и сборной России Денис Черышев может перейти в китайский клуб. Об этом он заявил в эфире телеканала El Chiringuito TV. «Эксклюзив из "Валенсии".