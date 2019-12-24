«Реал» пропустил 12 голов в 18 турах Ла Лиги. Это лучший результат за 32 года

«Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» (0:0) в матче 18-го тура Ла Лиги. Мадридцы пропустили 12 голов в этом сезоне в чемпионате Испании.