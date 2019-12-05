Друзья Понсе, Чигринского и Циципаса, враги Саввиди. АЕК звал Слуцкого, но подписал Карреру

Еще сутки назад фаворитом на должность нового тренера АЕКа был Леонид Слуцкий, который получил оффер из Греции, как только покинул «Витесс».