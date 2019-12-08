Оверим проиграл Розенструйку нокаутом, Куницкая уступила Лэдд

На Capital One Arena в Вашингтоне (округ Колумбия, США) состоялся турнир UFC on ESPN 7, в главном поединке которого Алистар Оверим встречался с Жаирзиньо Розенструйком в дивизионе тяжеловесов.