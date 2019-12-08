НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемГуриев сменил Габулова на посту президента «Алании»Поветкин: с радостью проведу с Хантером ещё бойГимнастка из России сорвалась с высоты 8 метров и получила тяжелые травмыСтанислав Поздняков: «Санкции, рекомендованные комитетом WADA в отношении Олимпийского комитета России, – нелогичные и неадекватные»Девушка — боец UFC полностью разделась, но всё же провалила взвешивание. ВидеоГуриев сменил Габулова на посту президента «Алании»Миллиардер из Красноярска, учредитель «Алании» Владимир Гуриев сменил Владимира Габулова на посту президента клуба.рекламаРусские лыжники настолько суровые, что заняли почти весь пьедестал на эстафете в ЛиллехаммереВыиграли золото и серебро.Дубль Погребняка помог «Уралу» обыграть «Крылья Советов»В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» встречались с «Уралом». Изначально букмекеры отдавали предпочтение хозяевам поля, но на деле оказалось всё иначе.16-летняя фигуристка Алена Косторная выиграла финал Гран-при в Турине с мировым рекордомРоссийские фигуристки триумфально заняли весь пьедестал на финале Гран-при в Турине.Бокс. Джошуа взял реванш у Руиса, вернув себе чемпионские поясаВ Саудовской Аравии состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал матч-реванш между супертяжеловесами: мексиканцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.Массимо Каррера может стать новым тренером АЕКаБывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить АЕК, сообщает Sport-fm.gr.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииСочи1 : 0РубинИдёт 1-й таймЧемпионат РоссииКрылья Советов2 : 3УралЗавершёнЧемпионат РоссииСпартак— : —РостовНачало в 11:00Чемпионат АнглииАстон Вилла0 : 0ЛестерИдёт 1-й таймЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед0 : 0СаутгемптонИдёт 1-й таймЕще 2Чемпионат ИспанииБетис3 : 1Атлетик БильбаоИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииЭйбар0 : 1ХетафеЗавершёнЕще 3Чемпионат ГерманииУнион (Берлин)— : —КельнНачало в 09:30Еще 1Весь футболрекламаОверим проиграл Розенструйку нокаутом, Куницкая уступила ЛэддНа Capital One Arena в Вашингтоне (округ Колумбия, США) состоялся турнир UFC on ESPN 7, в главном поединке которого Алистар Оверим встречался с Жаирзиньо Розенструйком в дивизионе тяжеловесов.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир В WBO обязали Джошуа встретиться с УсикомПрезидент WBO Пако Валькарсель дал понять, что в организации не намерены давать отсрочку чемпиону мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.рекламаДацюк продает замок в Мичигане за 4,5 млн долларовНападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк выставил на продажу свой замок в Блумфилде, Мичиган. Россиянин хочет получить 4,495 млн долларов. Замок включает в себя 5 спальных комнат, 9 ванных комнат и кухню.