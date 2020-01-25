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Если подсчитать, предположение о том, что Ови побьет рекорд Гретцки, не кажется таким уж сумасшедшим

На первый взгляд предположение о том, что Александр Овечкин может побить «вечный» рекорд Уэйна Гретцки, кажется сумасшествием. Но если подсчитать… оно уже перестает являться таким.

Семак после поражения от «Зальцбурга» скептически высказался об Исламхане

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак скептически высказался о возможностях футболиста сборной Казахстана Бауыржана Исламхана после поражения сине-бело-голубых от австрийского «Зальцбурга» на сборе в Катаре.
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