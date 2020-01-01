Васнецова выиграла спринт в Ижевске в рамках отбора на чемпионат Европы

Биатлонистка Валерия Васнецова, выступающая за Пермский край, выиграла спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка России в Ижевске, который является отборочным на чемпионат Европы.