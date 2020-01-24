Дикий фэйл от лучшего вратаря КХЛ – начал праздновать победу и пропустил нелепый гол

Иногда ошибается даже Юха Метсола. Лучшее в КХЛ – это календарь. Вчера болельщики могли выбирать из одного матча (играли «Амур» и «Куньлунь»), зато сегодня лига предложила сразу 8 игр.