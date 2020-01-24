НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Барселона» легко одолеет «Валенсию» в 21-м туре Примеры 25 январяБиннингтон выиграл у Василевского конкурс по сейвам на мастер-шоу в рамках Матча звезд НХЛКосторная: «+7» от Щербаковой и «+10» от Трусовой. Остальным медали не светятСтал известен состав сборной России по лыжным гонкам на этап КМ в ОберстдорфеЛучший снайпер в истории НХЛ пожелал Овечкину побить его рекорд«Барселона» легко одолеет «Валенсию» в 21-м туре Примеры 25 январяМатч 21-го тура Ла Лиги «Валенсия» - «Барселона» пройдет 25-го января на стадионе «Месталья» и начнется в 18:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Хесус Хиль Мансано.рекламаФигуристы из России заняли весь пьедестал в парном катании на ЧЕРоссийские спортсмены заняли все призовые места в парном катании на чемпионате Европы. Первое место завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.Теннисист Рублев вышел в четвертый круг Australian OpenОтечественный теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии - Australian Open. В матче третьего раунда россиянин оказался сильнее представителя Бельгии Давида Гоффена.«Рубин» выиграл у «Слована» в товарищеском матче, Тарасов отметился голомКазанский «Рубин» выиграли у словацкого «Слована» в товарищеском матче со счетом 2:1.Лыжи. Кубок мира. Йохауг выиграла скиатлон, Непряева – 6-я, Дуботолкина – 16-яСегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе прошел женский скиатлон. Победила норвежка Тереза Йохауг. Россиянка Наталья Непряева стала шестой.Нападающий чешской «Млады Болеслав» Николай Комличенко переходит в клуб РПЛНападающий чешской "Млады Болеслав" Николай Комличенко, скорее всего, продолжит карьеру в Российской Премьер-лиге.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииЭспаньол0 : 1Атлетик БильбаоИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииВаленсия— : —БарселонаНачало в 10:00Чемпионат ИспанииАлавес— : —ВильярреалНачало в 12:30Еще 1Чемпионат ГерманииУнион (Берлин)— : —АугсбургНачало в 09:30Чемпионат ГерманииВольфсбург— : —ГертаНачало в 09:30Еще 4Чемпионат ИталииСПАЛ— : —БолоньяНачало в 09:00Чемпионат ИталииФиорентина— : —ДженоаНачало в 12:00Еще 1Чемпионат ФранцииМарсель— : —АнжеНачало в 11:30Еще 5Весь футболрекламаКубок мира. Одиночная смешанная эстафетаПрямая трансляция – 25 января. На ТВ: МАТЧ ТВ. Эфир стартует в 14:55.РПЛ может пожаловаться на РФС в CAS из-за непризнания выборов ПрядкинаЖурналист Сергей Егоров сообщил о том, что намерена предпринять РПЛ, после того как РФС признала переизбрание Сергея Прядкина на пост президента РПЛ нелигитимным.рекламаТеннисист Медведев второй раз подряд вышел в 1/8 финала Australian OpenРоссийский теннисист Даниил Медведев в матче третьего круга Australian Open разгромил представителя Австралии Алексея Попырина.Горячкина проиграла на тай-брейке и не смогла отобрать мировую шахматную корону у Цзюй ВэньцзюньРоссиянка Александра Горячкина не смогла отобрать мировую шахматную корону у китаянки Цзюй Вэньцзюнь.Дикий фэйл от лучшего вратаря КХЛ – начал праздновать победу и пропустил нелепый голИногда ошибается даже Юха Метсола. Лучшее в КХЛ – это календарь. Вчера болельщики могли выбирать из одного матча (играли «Амур» и «Куньлунь»), зато сегодня лига предложила сразу 8 игр.