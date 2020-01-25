Российский лыжник Большунов стал первым в скиатлоне на этапе Кубка мира в Германии

ТАСС, 25 января. Россиянин Александр Большунов занял первое место в скиатлоне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в немецком Оберстдорфе.