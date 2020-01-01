Большунов устроил расправу над норвежцами, Синицина и Кацалапов выиграли ЧЕ, Кокорин — снова капитан

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 25 января. Большунов снова устроил расправу над норвежцами. Но по российскому ТВ этого не показали Александр — первый!