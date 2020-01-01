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«Барселона» и «Валенсия» определились со стартовыми составами. Черышев пропускает матч

Сегодня в 18:00 состоится матч 21 тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Валенсией". Игра пройдет на домашней арене "летучих мышей" - Месталье. Команды уже определились со стартовыми составами.
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Большунов устроил расправу над норвежцами, Синицина и Кацалапов выиграли ЧЕ, Кокорин — снова капитан

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 25 января. Большунов снова устроил расправу над норвежцами. Но по российскому ТВ этого не показали Александр — первый!