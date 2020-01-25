Кокорин отыграл 60 минут за «Зенит» в матче с «Зальцбургом». Он был капитаном

Форвард «Зенита» Александр Кокорин продолжает играть за сине-бело-голубых, несмотря объявление о его переходе в «Сочи» на правах аренды.