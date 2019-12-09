Борис Тасман — о нарушениях антидопинговых правил: открыто свыше 200 расследований. Не исключено, там могут быть имена белорусов

Журналист "Прессбола" Борис Тасман в своем материале "На обочине!" рассказал об отстранении российского спорта от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.