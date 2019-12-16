Эксперт: «При переходе Ковальчука в „Авангард“ клуб откажется от легионера»

Нападающий в первую очередь пытается найти вариант в НХЛ. Хоккеист Илья Ковальчук может стать неограниченно свободным агентом, вернуться в КХЛ и подписать соглашение с "Авангардом".