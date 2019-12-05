Фигурное катание. Финал Гран-при. Где и когда смотреть на Загитову, Трусову и Косторную

С 5 по 8 декабря в Турине (Италия) пройдет финал Гран-при по фигурному катанию. «РБ» рассказывает где, когда и во сколько следить за прокатами представителей России.