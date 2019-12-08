Тренер «Ак Барса»: «Авангард» – сбалансированная команда, нам нужно быть лучше во всех аспектах»

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов высказался перед матчем против «Авангарда». – Наверное, матч против «Торпедо» – то, что было нужно перед серьезной встречей с «Авангардом»? –