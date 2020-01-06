Слуцкий: «В „Рубине“ мне предстоит первый опыт борьбы за выживание»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о том, как он видит будущее клуба в борьбе за выживание в РПЛ.Каким результатом в следующем сезоне я был бы доволен?