Жена Тарасенко: «Муж минут 10 смотрел финал МЧМ без звука, пока не увидел себя на поле»

Яна Тарасенко, жена нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко, рассказала, что ее супруг 10 минут смотрел финал МЧМ-2011 вместо вчерашней игры Канада-Россия (3:4). «Друзья, мой муж смотрел минут 10 хоккей по «Матч ТВ» без звука, играя с детьми, пока не увидел себя на поле.