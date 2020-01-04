НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемДубль Кейта вывел «Монако» в 1/16 финала Кубка Франции по футболуКазахстан обыграл Германию во втором матче за право остаться в высшем дивизионе МЧМВладислав Третьяк прокомментировал выход сборной России в финал МЧМХоккеист Марченко о победе над Швецией: Морозова в раздевалке на руках носилиРоссия уничтожила шведов по игре. Упустить финал было бы очень обидноДубль Кейта вывел «Монако» в 1/16 финала Кубка Франции по футболу"Монако" вышел в 1/16 финала Кубка Франции по футболу, обыграв в 1/32 финала "Реймс".рекламаРоссийские хоккеисты вышли в финал молодежного чемпионата мираСборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, обыграв в овертайме команду Швеции.Устюгов стал вторым в спринте в рамках «Тур де Ски»Российский лыжник Сергей Устюгов стал вторым в спринте классическим стилем в итальянском Валь-ди-Фьемме в рамках многодневки "Тур де Ски", объединяющей три этапа Кубка мира.Хоккеист Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»Россиянин Илья Ковальчук заключил контракт с клубом «Монреаль Канадиенс» Национальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.Аппетиты растут: сколько и за что Россия заплатит WADAВ 2020 году Россия внесёт в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) более $1 млн.Российский нападающий Кузнецов помог «Вашингтону» одержать победу над «Каролиной»Команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Каролину» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииАтлетико2 : 1ЛевантеИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииВаленсия1 : 0ЭйбарЗавершёнЧемпионат ИспанииХетафе0 : 3РеалЗавершёнЕще 1Кубок Англии1/32 ФиналаМанчестер Сити2 : 1Порт-ВейлИдёт 2-й таймКубок Англии1/32 ФиналаЛестер2 : 0УиганИдёт 2-й таймЕще 18Кубок Франции1/32 ФиналаМарсель Консола2 : 1Родез АвейронИдёт 2-й таймКубок Франции1/32 ФиналаАнгулем-Шарант2 : 1ШалланИдёт 2-й таймЕще 15Чемпионат ПортугалииБелененсиш1 : 3БрагаИдёт 1-й таймЕще 3Весь футболрекламаШведский тренер Монтен: «Россия показала потрясающую игру. Это серьезная команда с прекрасными игроками»Главный тренер молодежной сборной Швеции Томас Монтен высказался после поражения от команды России (4:5 ОТ) в полуфинале МЧМ-2020. «Это равная хоккейная игра, столкнулись две мастеровитые команды.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир