Устюгов стал вторым в спринте в рамках «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал вторым в спринте классическим стилем в итальянском Валь-ди-Фьемме в рамках многодневки "Тур де Ски", объединяющей три этапа Кубка мира.