Гвардиола оценил первый матч «Манчестер Сити» без Артеты

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Лестером» (3:1) в матче 18-го тура АПЛ высказался об уходе своего помощника Микеля Артеты в «Арсенал». — Без Артеты все немного иначе.