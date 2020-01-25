Сделал дело – празднуй смело!

В пятом матче «зелёного» дерби «Ак барс» на своём льду переиграл «Салават Юлаев» в серии буллитов – 3:2. И счёт в серии после этой победы «барсов» стал таким же, как был зафиксирован в пятом матче.