Президент Союза биатлонистов: на чемпионат мира в Антхольц поедут минимально шесть мужчин и пять женщин

«Минимально шесть мужчин и пять женщин, но думаю, что будет запас еще по одному человеку. Как минимум, одна девочка. На чемпионате мира большая программа.